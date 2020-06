Weniger Erdkabel für SuedLink notwendig

Nach "erfolgreichen Präqualifikationstests mehrerer Kabelhersteller" werden Tennet und TransnetBW nach eigener Mitteilung für den SuedLink nun Gleichstrom-Erdkabel mit einer Spannungsebene von 525 Kilovolt einsetzen. Bislang waren 320-Kilovolt-Kabel vorgesehen. Die Aufträge haben einen Gesamtwert von rund zwei Milliarden Euro.

Weniger Stromverluste, weniger Erdarbeiten

Laut Tennet und TransnetBW hat der neue Kabeltyp zum einen den Vorteil, dass sich die Spannungsverluste beim Stromtransport verringern würden. Zum anderen müssten damit aber vor allem auch insgesamt weniger Erdkabel verlegt werden, um dieselbe Strommenge zu transportieren. Denn die erwarteten Windstrom-Mengen von Nord nach Süd können nicht durch ein einzelnes Erdkabel geführt werden, sondern es muss immer ein ganzes Bündel der Spezialkabel verlegt werden. Und deren Anzahl wird sich nun deutlich verringern.

"Zudem halbiert sich im Vergleich zur Spannungsebene mit 320 Kilovolt die Anzahl der benötigten Kabel." Mitteilung der Betreiber

Ganz praktische Auswirkungen soll das auch beim Verlegen der Kabel haben. Denn wenn insgesamt weniger Kabel unter die Erde gebracht werden müssen, würden sich auch die Erdarbeiten dafür minimieren, so die Betreiber.

SuedLink weiter umstritten

Im Zuge der für Deutschland angestrebten Energiewende sollen Erdkabeltrassen von Windparks in Norddeutschland auf rund 2.500 Kilometer Länge bis nach Baden-Württemberg und Bayern verlaufen. Der SuedLink selbst ist dabei rund 700 Kilometer lang. In Unterfranken wird die oft als "Stromautobahn" bezeichnete Erdleitung von der Rhön her über Schweinfurt und Würzburg Richtung Baden-Württemberg geführt. Seit Jahren gibt es zahlreiche Bürgerinitiativen in den betroffenen unterfränkischen Regionen, die den Bau der Trasse kritisieren.

