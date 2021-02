Weniger Covid-Patienten - aber volle Klinik-Auslastung

Am Klinikum Nürnberg, einem der größten kommunalen Krankenhäuser Europas, ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten deutlich zurückgegangen. Derzeit sind noch 30 der rund hundert Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Trotzdem ist die Station voll. Denn nun werden zunehmend auch wieder Nicht-Covid-Patienten behandelt.

Rückstau von dringenden Behandlungen

Während der vergangenen Wochen und Monate sind alle verschiebbaren Behandlungen zurückgestellt worden. Dr. Peter Krebs, Oberarzt am Klinikum Nürnberg, spricht von einer "Bugwelle" die sie derzeit vor sich herschieben: "Die müssen wir dringend abbauen." Denn bei vielen Patienten zum Beispiel mit Tumor-Erkrankungen könne auch nicht mehr länger mit der Operation gewartet werden. Auch in den anderen großen Kliniken der Region wie in Fürth und Erlangen werden diese Behandlungen jetzt nachgeholt.

Personalmangel durch Covid-19

Doch obwohl schon viele Mitarbeiter der Kliniken gegen Covid-19 geimpft sind, steht ein Teil des Personal nicht zur Verfügung, weil es selbst erkrankt ist. Außerdem gibt es Fälle in denen Ärzte oder Pflegekräfte selbst an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung leiden und nur beschränkt eingesetzt werden können. Dadurch können nicht alle Klinik-Betten genutzt werden.

Entlastung für wie lange?

Die Entlastung tue den Beschäftigten gut, der Rückgang der Covid-19-Todefälle habe sich positiv auf die Stimmung im Team ausgewirkt. Doch trotz der Atempause bleibe es wichtig, dass die Gesellschaft weiter zusammenhält im Kampf gegen das Virus:

"Das erhöht die Motivation der Klinik-Mitarbeiter, dann wieder an die Belastungsgrenzen zu gehen. Schwierig ist, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind irgendwo auf verlorenem Posten und die Anstrengungen werden nicht von allen geteilt." Dr. Peter Krebs, Oberarzt Klinikum Nürnberg

Sorge vor Mutationen

Die Mutationen des Coronavirus werden von den Kliniken mit Sorge betrachtet. Denn auch wenn die Infektionszahlen gerade sinken, sind die Krankenhäuser noch für eine lange Zeit mit den aufgeschobenen Behandlungen ausgelastet. Lockerungen dürften deshalb nur in kleinen Schritten erfolgen, so dass eine Rückkehr zur Konzentration auf die Covid-19-Patienten ohne großen Aufwand möglich ist, wenn eine dritte Welle ausbrechen sollte.