Weniger Corona-Testmöglichkeiten in Nürnberg

Ab dem heutigen Montag sind Corona-Tests in Bayern für die meisten kostenpflichtig. Einige Testcenter haben bereits geschlossen, andere werden gerade abgebaut, so auch in Nürnberg. "Die Nachfrage ist schon vorher deutlich zurückgegangen, da immer mehr Menschen mittlerweile geimpft sind", erklärt Philipp Bornschlegl vom Gesundheitsamt Nürnberg. Am Flughafen Nürnberg betreibt die Stadt gemeinsam mit der Firma Vitolus ein solches Testcenter. Direkt gegenüber wird ein weiteres Zelt abgebaut.

Aufteilung in zwei Test-Linien

Im bestehenden Testzentrum gibt es derzeit zwei Linien – eine für freiwillige Tests, eine weitere für Menschen mit Symptomen oder Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Für diese Linie ist der Test kostenlos, ebenso für Kinder, Jugendliche und Schwangere. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen nichts bezahlen.

Großer Andrang: viele Kinder mit Schnupfennase

Alle anderen, die sich testen lassen wollen, müssen dafür 35 Euro für einen Antigen-Schnelltest oder 69 Euro für einen PCR-Test zahlen. Am Montagmorgen war der Andrang überraschend groß. "Wir hatten heute am Morgen ziemlich viele Schnupfennasen, also Kinder die einen Test benötigen, die in die Kita oder die Schule gehen wollen", berichtet Sabine Schmidt, die örtliche Leiterin der Betreiberfirma Vitolus. Solche Tests sind nach wie vor kostenlos, um die Kinderarztpraxen zu entlasten.

Stadt Nürnberg will Corona-Entwicklung abwarten

Die Stadt Nürnberg will in den kommenden Wochen die Situation beobachten, um zu schauen, wie viele Testangebote nötig sind. Das Testzentrum in Kooperation mit den Hilfsorganisationen im Rot-Kreuz-Haus ist schon seit dem 1. Oktober aufgelöst worden.

Das Test-Center am Flughafen (Flughafenstraße 100, Parkplatz P7) hat laut Stadt Nürnberg Montag bis Samstag von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Im Bedarfsfall wird darum gebeten, vorab einen Termin auf der entsprechenden Webseite zu vereinbaren. Ein aktuelle Übersicht der Teststationen im Stadtgebiet und ausführliche Informationen verspricht die Stadt hier.