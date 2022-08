Weniger Besucher beim ersten Gäubodenvolksfest seit Corona

Rund 1,3 Millionen Menschen haben in Straubing das Gäubodenvolksfest besucht. Diese Zahl nannte Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) am Montagnachmittag wenige Stunden vor dem Ende des Festes. Beim letzten Gäubodenvolksfest vor der zweijährigen Corona-Unterbrechung 2019 waren noch 1,45 Millionen Besucher gezählt worden.

Corona-Zahlen bislang nicht auffällig

Trotz des Besucherrückgangs: Die Freude der Menschen, dass das Volksfest wieder stattfinden durfte, sei spürbar groß gewesen, sagte Pannermayr. Die Corona-Inzidenz in Stadt und Landkreis liege aktuell etwa im bundesweiten Durchschnitt. Mögliche Corona-Nachwirkungen in den kommenden Wochen blieben abzuwarten.

10.000 kostenlose Tests verteilt

Auch im Straubinger Klinikum St. Elisabeth war nach elf Tagen Gäubodenvolksfest kein relevanter Anstieg an Corona-Patienten zu verzeichnen. Das teilt eine Klinikumssprecherin auf BR-Anfrage mit. Gut angekommen sei die Idee der Stadt Straubing, rund 10.000 kostenlose Corona-Selbsttests für den Volksfest-Besuch in Impfstationen und beim Tourismus-Amt zur Verfügung zu stellen, sagte Julia Hempel, die Leiterin der Impfstation in Straubing. Am Montag seien nur noch wenige Tests übriggewesen.

Weniger Besucher, weniger Konsum

Der Besucherrückgang von etwa zehn Prozent spiegele sich auch bei Ausschank und Essenskonsum, bilanzierte Pannermayr. Demnach wurden 7.800 Hektoliter Bier und Radler (2019: 8.500 Hektoliter) getrunken, 34 Ochsen (2019: 38) und 50.000 Gickerl (2019: 60.000) verspeist.

Folgenreicher Unfall beim "Hot Shot"

Das Gäubodenvolksfest hatte am 12. August begonnen. Überschattet wurde das Fest von einem folgenreichen Unfall. Beim Schleuderkugel-Fahrgeschäft "Hot Shot" war beim Spannen ein Kautschuk-Bauteil an einem der Seile gerissen, die die Kugel in die Luft katapultieren. Ein jungen Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrgeschäft blieb daraufhin bis zum Ende des Gäubodenvolksfestes geschlossen.

Polizei lobt die Besucher

Die Straubinger Polizei hatten schon zuvor eine positive Abschlussbilanz gezogen. Die Beamten mussten des Öfteren Streitigkeiten schlichten oder Körperverletzungsdelikte aufnehmen. Schwerwiegende Straftaten habe es aber nicht gegeben. Generell hätten die Festbesucher friedlich gefeiert, lobte die Polizei. Auch die Zahl der Trunkenheitsfahrten sei zurückgegangen.

Verirrter Volksfestbesucher

Den kuriosesten Volksfest-Einsatz löste dieses Jahr ein 42-Jähriger aus. Gegen vier Uhr morgens läutete er bei der Polizei in Bogen. Er war nur mit Turnschuhen und Unterhose bekleidet. In der Hand hielt er eine leere Handyhülle und einen Schlüssel eines Hotels in Straubing. Wie der Mann in das rund zwölf Kilometer entfernte Bogen kam und wo seine Kleidung zurückgeblieben war, konnte der Mann nicht mehr angeben. Die Beamten fuhren den Mann zurück in sein Hotel nach Straubing.

Das nächste Gäubodenvolksfest findet im kommenden Jahr vom 11. bis 21. August statt.