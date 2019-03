Weniger Arbeitslose in Oberfranken im März

Viele Ausbildungsplätze unbesetzt

Langfristig gesehen entwickle sich Oberfranken aber positiv, betont Ralf Holtzwart. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im nordbayerischen Regierungsbezirk bei 3,6 Prozent. Die Arbeitsagenturen rufen Jugendliche derzeit auf, sich bereits jetzt um eine Ausbildungsstelle zu bemühen. In Oberfranken seien fast 5.200 Ausbildungsplätze noch unbesetzt. Die Unternehmen würden sich ihrerseits im Moment um Nachwuchs bemühen, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen: "Denn nicht besetzte Ausbildungsstelle von heute ist die fehlende Fachkraft von morgen", so Holtzwart.

Große regionale Unterschiede

Bei der Arbeitslosigkeit gibt es in Oberfranken allerdings große regionale Unterschiede: So verzeichnet der an Unter- und Mittelfranken angrenzende Landkreis Bamberg mit 2,2 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in der Region, die im Norden gelegene Stadt Hof mit 5,6 Prozent die höchste. Vergleicht man die bayerischen Landkreise untereinander, meldet der an Tschechien angrenzende Landkreis Wunsiedel mit einer Quote von 4,4 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit.