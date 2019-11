Weniger Arbeitslose in Oberbayern

Im November waren in Oberbayern 67.569 Menschen ohne Arbeit. Das sind 546 weniger als vor einem Jahr. Damit liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 2,5 Prozent.

Gegen den Trend

Die schwierige konjunkturelle Lage führt bayern- und bundesweit eher dazu, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum vergangenen Jahr zunimmt. Dass sich Oberbayern gegen diesen Trend stemmt, liegt nach Angaben des stellvertretenden Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier vor allem an der Landeshauptstadt München. Der Arbeitsmarkt in München federe die schwierige Entwicklung aufgrund der schwächeren Konjunktur ab, weil er sehr durch konjunkturunabhängige Dienstleistungen geprägt sei. Außerdem, so Beier, gebe es in München überdurchschnittlich viele Arbeitsstellen für Geringqualifizierte. Dies führe zu einem starken Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen.

Eichstätt bayerischer Spitzenreiter

Die geringste Arbeitslosenquote weist im November der Landkreis Eichstätt auf mit 1,3 Prozent, das ist auch bayernweit der geringste Wert unter den Städten und Landkreisen. Die höchste Quote in Oberbayern hat die Stadt Rosenheim mit 3,8 Prozent.