Weniger Arbeitslose in Bayern: Kommt der Herbstaufschwung?

Regional große Unterschiede am Arbeitsmarkt

In Bayern gibt es beim Blick auf das Geschehen in der Arbeitswelt regional sehr große Unterschiede: Besonders stabil ist die Lage in Ostbayern mit einem hohen Beschäftigtenanteil in der Baubranche. Die Regierungsbezirke Niederbayern und die Oberpfalz liegen mit einer Arbeitslosenquote von jeweils 3,5 Prozent beim Ranking an der Spitze. Unterfranken und Schwaben verzeichnen beide eine Quote von 3,6 Prozent. Oberbayern ist mit einem Wert von 3,9 Prozent im bayerischen Schnitt. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent liegt Oberfranken an vorletzter Stelle. Mittelfranken ist mit einem Wert von 4,5 Prozent das Schlusslicht in Bayern.

In Städten mit viel Industrie ist die Arbeitslosigkeit sehr viel höher als in ländlichen Gebieten. So verzeichnet die unterfränkische Stadt Schweinfurt mit 7,2 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in Bayern, gefolgt von der Stadt Nürnberg mit einem Wert von 6,9 Prozent. In der Mitte Bayerns liegt der oberbayerische Landkreis Eichstätt – hier ist die Arbeitslosigkeit seit Jahren bayernweit am niedrigsten. Aktuell liegt hier die Quote bei 2,1 Prozent.

Ausblick: Bitte keine Überraschungen

Arbeitsmarktexperte Klaus Beier erkennt eine Stabilisierung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. "Die Richtung, in die es geht, ist eine gute", sagt Beier. Er geht davon aus, dass es im Herbst aufwärts geht. Vorausgesetzt es gibt keine weiteren Überraschungen in Bezug auf die Corona-Pandemie und die Lage im Ausland. Denn die ist für die exportabhängige bayerische Wirtschaft und ihre Beschäftigten sehr wichtig.