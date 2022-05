Weniger Abstand: Wo könnten neue Windräder aufgestellt werden?

Bayern liegt bisher bei 0,7 Prozent Flächenanteil für Windkraft. Konkret drehen sich circa 1.100 Windräder im Freistaat. Allerdings bis jetzt nur wenige in Ober- und Niederbayern. Die 2014 eingeführte Abstandsregel 10H hat den Ausbau fast zum Erliegen gebracht und Planungen von Kommunen erschwert. Die CSU will zwar weiterhin an der Abstandsregel festhalten, aber Ausnahmen in sogenannten Vorranggebieten ermöglichen. Vereinfachtes Baurecht für Windräder könnte es dann bereits ab 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung geben. Bisher waren es mindestens 2.000 Meter. Wie wirkt sich das auf einen oberbayerischen Landkreis aus, in dem schon seit vielen Jahren über Windräder nachgedacht wird?

Führen die neuen Regeln zu bayerischem Windrad-Boom?

"Das hilft uns nicht weiter", sagt SPD-Kreisrätin und Zweite Bürgermeisterin von Zorneding, Bianka Poschenrieder. Der Gemeinderat in Zorneding hat noch vor den Lockerungen, bereits im vergangenen Jahr, beschlossen, zwei Windräder zu bauen. In einem Planungsverfahren werden dafür auch Grundstücke gesucht, die in geringerem Abstand als der zehnfachen Höhe zur nächsten Wohnbebauung liegen, aber dennoch möglichst viele wichtige Kriterien erfüllen.

Wenn alles gutgeht, so Poschenrieder, könnten die Windräder 2029 aufgestellt werden. Die Lockerungen, die die CSU aktuell bekannt gegeben hat, nämlich die Abstandsregel auf 1.000 Meter zu verringern, bringe für das Zornedinger Windrad-Projekt keine Beschleunigung.

Im Landkreis Ebersberg haben sich noch vor Einführung der 10H-Regel Kommunen zusammengetan und nach geeigneten Windrad-Standorten gesucht. Damals ist man von 800 Meter Abstand zur Wohnbebauung ausgegangen. "Für noch größere Abstände gibt es keine stichhaltigen Gründe, sie erschweren die Suche nach geeigneten Grundstücken", sagt Bianka Poschenrieder im Gespräch mit BR24. Außerdem, so Poschenrieder, sollen die neuen Regelungen vor allem auf Sonderflächen gelten, zum Beispiel aufgelassenen Militärflächen, oder an der Bahn entlang. "Was für ein Unsinn, da gilt das Bundesimmissionsschutzgesetz, da kann man gar keine Windräder bauen", sagt Zornedings Zweite Bürgermeisterin.

Das Allerwichtigste, so Poschenrieder, sei die Bürger mitzunehmen. "Man muss ganz intensiv informieren, faktenbasiert und ehrlich." In Zorneding sollen die Bürger entscheiden, die Windräder planen und entwickeln. In Frage kommen auch Standorte im Wald.

Darf man Windräder in Wälder bauen?

Denn auch wenn man von 1.000 Meter Abstand ausgeht, ließen sich kaum Standorte außerhalb von Wäldern finden. Das bewegt manche Bürger vor Ort sehr. Widerstand gibt es insbesondere bei einem anderen Windkraft-Projekt im Landkreis: fünf Windräder im Ebersberger Forst zu bauen – darüber wird trotz Einhaltung der 10H-Regel heftig gestritten. In einem Bürgerentscheid wurde zwar im Landkreis mehrheitlich für den Bau von Windrädern im Ebersberger Forst gestimmt, die Gegner wollen sich mit dem Votum allerdings nicht abfinden.

Angst vor Zerstörung des Waldes

Kerstin Mertens von der Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst lehnt Windräder im Ebersberger Forst kategorisch ab und kämpft dafür, den Bau zu verhindern. Aus Naturschutzgründen. Sie fürchtet, "dass damit Tür und Tor geöffnet wird, den Wald zu zerstören". Der Ebersberger Forst ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Süddeutschland. "Werden erst einmal Windräder gebaut, könnten weitere Projekte folgen", so Mertens. Es gebe immer wieder Straßenbaupläne, Umfahrungen für verschiedene Ortschaften seien gewünscht. "Da steht der Forst immer wieder zur Diskussion", so Mertens.

Sie stört sich aber auch an dem Argument, für Windräder würde nur wenig Fläche verbraucht. Bis der zum Ausgleich gepflanzte Ersatzwald nachwachse, vergehe zu viel Zeit, so Mertens. Für sie gehören Windräder da hin, wo sie weder Mensch noch Natur schaden. "Vorbelastete Gebiete wie Autobahnen." Grundsätzlich aber habe sie nichts gegen Windräder.

CSU-Landtagsfraktion spricht sich für Windräder im Wald aus

Das Beschluss-Papier der CSU-Landtagsfraktion "Energiekonzept mit Zukunft für Bayern" sieht Windräder in Wäldern explizit vor. Windräder in Staats-, Körperschafts- und Privatwäldern sowie im Bundesforst könnten laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) künftig mit einem reduzierten Abstand von 1.000 Metern zur Wohnbebauung errichtet werden.