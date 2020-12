Wenige Schnee-Unfälle in Niederbayern und der Oberpfalz

Pünktlich zum metereologischen Winteranfang hat es in Bayern zum ersten Mal in dieser Saison bis ins Flachland geschneit. In der Oberpfalz setzten die Schneefälle am frühen Morgen ein, vor allem in Raum Amberg und Neumarkt schneite es zeitweise stärker.

Kein Verkehrschaos im Berufsverkehr

Die Autofahrer waren vorgewarnt, der Wintereinbruch war angekündigt worden. Die Streu- und Räumdienste sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Zu einem Verkehrschaos im Berufsverkehr kam es laut Polizeipräsidium Oberpfalz bisher nicht.

Auto wegen Schneeglätte im Graben

Bis 8 Uhr morgens zählte die Polizei zehn Unfälle, die auf die Glätte zurückzuführen sind. In Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz rutschte zum Beispiel auf der Verbindungsstraße zur B8 ein Auto aufgrund der schneeglatten Straße in den Graben. Verletzt wurde niemand.

Niederbayern: Behinderungen, aber kein Schneechaos

Die Schneefront zog mittlerweile weiter nach Süden und hat auch Niederbayern erreicht. Dort dort kam es zwar ebenfalls zu Behinderungen, von einem Schneechaos könne nach aktueller Lage jedoch keine Rede sein, hieß es von der Polizei. Schon am Montagabend waren in einigen Landkreisen sicherheitshalber erste Streufahrzeuge unterwegs gewesen.