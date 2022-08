Wenig Wasser im Bodensee: Bootsbesitzer müssen auf Pegel achten

Gut 3,20 Meter tief ist das Wasser aktuell noch im Hafen Lindau. Fallen die Pegel um weitere 10 bis 20 Zentimeter, bewegen sie sich im Vergleich zu anderen Sommern auf einem historischen Niedrigwasserstand. Uwe Lambacher vom Fachbereich Hydrologie beim Wasserwirtschaftsamt in Kempten geht aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen jedenfalls davon aus, dass das Wasser noch weiter zurückgehen wird.

Niedrige Bodensee-Pegel nach schwacher Schneeschmelze

Grund sind die aktuell fehlenden Niederschläge sowie eine bereits ungünstige Ausgangslage: Eigentlich erreicht der Bodensee im Februar und März seinen niedrigsten Wasserstand – da sind auch mal Pegel mit 2,50 Meter möglich. Allerdings ist die danach folgende Schneeschmelze, die normalerweise zu Wasserhochständen im Mai und Juni führt, eher gering ausgefallen. Auch zu dieser Zeit lagen die Pegel schon unter den langjährigen Mittelwerten. Derzeit ist eigentlich schon der Wasserstand von Ende Oktober erreicht.

Zumindest am bayerischen Bodenseeufer hat das aktuell noch keine massiven Auswirkungen – zum Beispiel auf die private Schifffahrt. Am Westufer dagegen, etwa bei Radolfzell werden Boote bereits aus den Häfen geholt, weil sie drohen, auf Grund zu laufen. Generell ist der Untersee dort nicht so tief wie der östliche Bereich, der Bodensee-Obersee.

Zum Artikel: Wegen Niedrigwasser: Boote werden aus Bodensee-Häfen geholt

Auch im Lindauer Hafen drohen Schäden an Booten

Doch auch in Lindau registriert Hafenmeister Thomas Karg seit einigen Wochen die niedrigeren Wasserstände. Er sagt: "Momentan geht es noch." Sinkt der Wasserstand jedoch weiterhin, könnten einige Bootsbesitzer auch am Kleinen See der Lindauer Insel Probleme bekommen – je nach Größe ihrer Boote. Bei zu wenig Wasser können etwa die Schiffsschrauben der Boote kaputtgehen. Karg rät Bootsbesitzern, die länger im Urlaub sind, ihre Boote bereits jetzt aus dem Wasser zu nehmen.

Hafenmeister von Lindau Zech warnt vor Untiefe

Im nahe gelegenen Hafen Lindau Zech gibt es in der Einfahrt laut Hafenmeister Thomas Kiewitt eine Untiefe. Der Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich bringt hier Schlamm und Geröll mit in den See. Einfahrten sind derzeit für Schiffe mit 1,60 Meter Tiefgang noch möglich – allerdings müssen sie schon durch den Schlick fahren. Kiewitt rät deshalb, vor Einfahrt den jeweiligen Tiefgang vorher zu erfragen.