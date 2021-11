Wenig Verstöße gegen Corona-Regeln bei Kontrollen in Schwaben

Nach dem ersten Wochenende mit verstärkten Kontrollen der Corona-Regeln in öffentlichen Einrichtungen ziehen Polizeidienststellen in Schwaben eine positive Bilanz.

Nur wenig Verstöße in Nordschwaben

In Nordschwaben hat die Polizei am Wochenende die Einhaltung von Zugangsregeln unter anderem in Gaststätten, Diskotheken, Fitness-Studios und Kinos kontrolliert. Außerdem achteten die Beamten in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr auf die Nutzung von Masken. Bei der Kontrolle von 575 Betrieben und Örtlichkeiten wie Haltestellen und öffentlichen Plätzen wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord acht Verstöße gegen Zutrittsregeln in der Gastronomie festgestellt, außerdem vier Fälle, in denen eine Maske hätte getragen werden müssen.

In Augsburg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Schwerpunktkontrollen 650 Kunden von 74 Betrieben auf die Einhaltung der 3G-Plus beziehungsweise der 2G-Regel überprüft worden. Bei einem Kunden wurde ein Verstoß festgestellt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg kündigt an, auch weiterhin verstärkt die Einhaltung von Zugangsregeln zu kontrollieren.

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord umfasst die Stadt Augsburg, den Landkreis Augsburg, den Landkreis Aichach-Friedberg, den Landkreis Dillingen und den Landkreis Donau-Ries.

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln bei Kontrollen im Allgäu

Auch im Allgäu hat die Polizei am Wochenende die Corona-Kontrollen der Gesundheitsämter unterstützt und auf die Einhaltung der 3G, 3G-Plus- und 2G-Regelungen geachtet. Laut Pressebericht konzentrierten sich die Kontrollen vor allem auf gastronomische Betriebe, auf Sport- und Kulturveranstaltungen und auf Fitnesscenter.

Zwischen Freitag und Montagvormittag wurden dem Bericht nach bei rund 450 Kontrollen 26 Verstöße gegen die Einhaltung von 3G- und 2G-Regelungen sowie 15 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Etwa 90 Prozent aller überprüften Betriebe und Einrichtungen hielten sich an die Regularien und führten restriktive Zugangskontrollen durch, so die Bilanz des Wochenendes.

Die Polizeiaktion sei bei den Besucherinnen und Besuchern überwiegend auf großes Verständnis gestoßen. Weiter heißt es, in Anbetracht des derzeitigen Verlaufs der Pandemie würden die Kontrollen auch weiterhin stattfinden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West deckt die Landkreise Günzburg, Lindau (Bodensee), Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten (Allgäu) und Memmingen ab.