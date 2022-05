Wenig Teilnehmer bei prorussischer Kundgebung in Nürnberg

Auf der Wöhrder Wiese hatte eine Privatperson für Sonntag eine Kundgebung unter dem Titel "Gegen Russophobie, Diskriminierung, gegen Krieg" angekündigt. In einer ersten Anmeldung hieß es, es kämen 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, später wurde die Zahl auf 500 reduziert. Letztendlich haben nach Polizeiangaben 150 Männer und Frauen an dieser prorussischen Kundgebung teilgenommen.

"Rossija"-Aufschrift, russische und deutsche Flaggen

Es war deutlich, dass die Haltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Russland ist: Es wurden russische Flaggen geschwenkt, eine junge Frau trug eine Jacke mit der Aufschrift "Rossija", also Russland. Auch Schilder mit "Frieden schaffen ohne Waffen" oder "Raus aus der Nato" waren zu sehen.

Doch kaum einer wollte sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk äußern. Auch die Rednerin, die von einer angeblichen Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland spricht, will weder ihren Namen noch ihre Herkunft nennen.

Teilnehmer: Keine Diskriminierung Russischsprachiger

Ein Teilnehmer der Kundgebung erzählt dagegen: Er stamme aus der Ukraine, sagt er. Auf die Frage, ob er seit Beginn des Ukraine-Krieges in Deutschland diskriminiert werde, antwortet er: Nein. Vor einigen Jahren habe man ihm unfreundlich gesagt, dass er Deutsch lernen solle.

Dass russischsprachige Migranten seit Beginn diskriminiert würden, werde von russischer Seite als Propaganda gebraucht, sagt Alexander Schumski vom interkulturellen Verein "interbridge Nürnberg". Er beteiligt sich an einer Demonstration, die sich gegen die prorussische Kundgebung richtet.

Mehr Menschen bei der Gegendemo

Alexander Schumski kommt 1989 in der damaligen Sowjetrepublik Lettland zur Welt. Er sei Russe, der gerne russisch spricht, sogar russisch unterrichte, sagt er. Der Vorstandsvorsitzende von "interbridge Nürnberg" hat sich der "Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland" und dem Verein "One Europe" angeschlossen, um eine Gegendemo zu der prorussischen Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Nach Angaben der Polizei kamen zu dieser Veranstaltung 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also mehr als zu der prorussischen Kundgebung.