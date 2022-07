Wenig Schüler, hohe Kosten: Hotelfachschule Pegnitz vor dem Aus

Die Hotelfachschule und die Berufsfachschule für Hotelmanagement in Pegnitz im Landkreis Bayreuth stehen vor dem Aus. Am Montag sprachen sich die Mitglieder des Kreisausschusses für die Auflösung der beiden Schulen aus. Das letzte Wort hat aber der Kreistag.

Hotelfachschule Pegnitz: 35 statt 184 Schüler

Zuvor hatte die Kreisverwaltung den Kreisräten die Schließung der Schulen nahegelegt und wirtschaftliche Gründe dafür angeführt. So sei die Zahl der Schüler in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Wie es auf Nachfrage des BR aus dem Bayreuther Landratsamt heißt, besuchen derzeit lediglich 36 Schülerinnen und Schüler die beiden Einrichtungen, noch im Jahr 2012 seien es 184 gewesen. Für das nächste Schuljahr lägen sogar nur 35 Anmeldungen vor.

Aktueller Jahrgang kann Ausbildung noch beenden

Die Entwicklung sei bei allen Hotelfachschulen in Bayern seit Jahren zu beobachten, die Corona-Pandemie haben das Interesse an einer gastronomischen Fachausbildung weiter schwinden lassen, so das Landratsamt weiter. Die Zahlen des Landesamts für Statistik hatten zuletzt belegt, dass das Bayerisches Gastgewerbe 2020 schwer getroffen wurde.

Hinzu komme, dass die beiden Schulen in Pegnitz ein jährliches Defizit in Höhe von rund 530.000 Euro verursachten, das alleine vom Landkreis zu tragen sei. Alternativen zur Schließung der Schulen sehe man im Landratsamt daher nicht. Die im vergangenen Jahr begonnene dreijährige Ausbildung zum Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement soll aber noch zu Ende gebracht werden.

Gastronomische Ausbildung in Kronach und Wiesau möglich

Wer künftig an einer gastronomischen Ausbildung interessiert sei, der könne beispielsweise die Hotel- und Berufsfachschule in Kronach oder die Staatliche Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau im Landkreis Tirschenreuth besuchen. Auch eine duale Ausbildung in einem Betrieb mit begleitendem Besuch der Berufsschule in Pegnitz sei weiter möglich.