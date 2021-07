Wenig Resonanz auf mobile Impftermine im Landkreis Regen

"Ernüchternd" schwach war die Resonanz auf die ersten mobilen Impftermine, die es am Mittwoch im Landkreis Regen gab. Wie das Landratsamt am Donnerstag bekannt gab, haben sich in Ruhmannsfelden nur 72 Menschen impfen lassen und in Bayerisch Eisenstein, wo das mobile Impfteam in der Arberlandhalle bereit stand, sogar nur 21 Menschen.

Impfzentrum in Eishalle Regen aufgelöst

Für beide Orte standen aber hunderte Impfdosen bereit, die nun in anderen Orten verimpft werden sollen. Der Landkreis Regen hatte gestern das bisher fest in der Regener Eishalle untergebrachte Impfzentrum aufgelöst und will künftig mobil mit Impfteams durch die Orte fahren. Hintergedanke dabei war, mehr Impfwillige erreichen und Unentschlossene überzeugen zu können, wenn man direkt in den Orten Station macht.

Nach dem schlechten Auftakt hofft man nun auf mehr Resonanz am Freitag, 2. Juli, in den Gemeinden Kirchberg im Wald und Teisnach und am Samstag, 3. Juli, in der Stadt Viechtach. Zu impfen wären noch genug Menschen. Von den über 77.000 Einwohnern des Landkreises Regen sind erst gut die Hälfte, nämlich 38.813 Menschen, erstgeimpft. 31.704 Menschen haben schon beide Impfungen. Wer zu einem der mobilen Impftermine gehen will, kann zwischen 9 und 15 Uhr kommen.

Verimpft werden ausschließlich Impfstoffe von Biontech und Moderna.