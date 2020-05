Pfarrer bietet in Rehau Andachten im Freien an

Die evangelische Kirche in Rehau im Landkreis Hof bietet ab Montag (04.05.20) besondere Andachten an, und zwar mitten in der Stadt. Stadtpfarrer Thomas Wolf spielt nach dem Abendläuten um 19.00 Uhr an Straßenkreuzungen zusammen mit einem Musikanten und einer Musikerin geistliche Lieder. Der Auftritt des Pfarrers mit den Musikern des Posaunenchors soll zeigen, dass die Kirche auch in Corona-Zeiten für die Menschen da ist.

Zu wenige Sitzplätze in der Kirche

Denn wegen der Corona-Pandemie könnten derzeit weniger Gottesdienste gefeiert werden als vor der Ausbreitung des Virus, so Pfarrer Wolf im BR-Gespräch. Außerdem müsse in der Kirche ein Sicherheitsabstand zwischen Altar und den Gottesdienstbesuchern von sechs Metern eingehalten werden und von zwei Metern zwischen den Gläubigen. Deshalb hätten nicht mehr so viele Besucher in den Gotteshäusern Platz als in Vor-Corona-Zeiten.

Andachten statt Gottesdienste

Erst ab Sonntag (10.05.20) finden wieder Gottesdienste statt. In Rehau aber nur in der Stadtkirche St. Jobst und noch nicht in den kleineren Gotteshäusern der Außenbereiche von Rehau.

"Da ist es schön, dass mit den Kurzandachten die Kirche zu den Menschen kommt". Stadtpfarrer Thomas Wolf, Rehau

Auf der Internet-Seite der Rehauer St. Jobst-Kirche sind die Straßenkreuzungen aufgelistet, an denen der Pfarrer und seine musikalischen Begleiter die Andachten unter freiem Himmel halten. Das Konzept ist mit der Stadt abgesprochen. Auf ausreichend Sicherheitsabstand wird geachtet.