"Wenig Kompetenz": CSU kontert Aiwanger-Kritik zu EU-Wahlrecht

CDU und CSU für neue Sperrklausel schon 2024

Aiwanger ärgerte sich darüber, dass sich im Bundestag ausgerechnet Unionspolitiker vergangene Woche dafür stark gemacht hatten, schon zur Europawahl 2024 wieder eine Sperrklausel einzuführen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Winkler beispielsweise verwies darauf, dass der Europäische Rat schon 2018 die Einführung einer verbindlichen Prozenthürde zwischen 2 und 5 Prozent beschlossen habe. 25 Mitgliedstaaten hätten dies relativ zügig ratifiziert. Deutschland solle nun schnell folgen und "schon zur kommenden Europawahl "eine verbindliche Prozenthürde einzuführen".

Nach Meinung seiner CDU-Kollegin Catarina dos Santos-Wintz wirkt eine Sperrklausel der Zersplitterung des EU-Parlaments entgegen und "fördert das Vertrauen". Sie betonte, dass sich die "europäischen Partner im Parlament" zuletzt eigentlich auf eine Sperrklausel von 3,5 Prozent geeinigt hätten. Die Grünen wiederum halten "frühestens zur übernächsten Europawahl 2029" eine 2-Prozent-Hürde für machbar.

Aiwanger: Angriff der Union auf die Freien Wähler

Bei der Europawahl 2019 hatte es in Deutschland nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gar keine Sperrklausel gegeben. Eine Zwei-Prozent-Hürde hätten die Freien Wähler damals gemeistert - allerdings mit 2,2 Prozent nur knapp. Von einer 3,5-Prozent-Hürde wäre die Partei weit entfernt gewesen. Damit wären die beiden Mandate in Gefahr, die die Freien Wähler aktuell im Europaparlament haben.

Aiwanger sieht in Rufen nach einer 3,5-Prozent-Hürde einen direkten Angriff der Union auf die Freien Wähler - "mit dem Ziel, uns aus dem Europaparlament auszuschließen". Er appelliere an die Unionsparteien "von ihren demokratiefeindlichen Vorhaben abzurücken". Den EU-Beschluss von 2018 bezeichnete der Minister als "veraltet". Es gebe keinen Grund für eine Prozenthürde bei Europawahlen: "Demokratie lebt davon, dass verschiedene Meinungen und Parteien in den Parlamenten die Bürger vertreten", argumentierte er. "Die etablierten Parteien, allen voran die CDU/CSU, wollen sich nur zusätzliche Mandate auf unsere Kosten erschleichen. Das ist unanständig."

CSU-Politiker weist Aiwanger-Kritik zurück

CSU-Politiker Winkler bekräftigt im BR24-Interview die Forderung nach einer Zwei-Prozent-Hürde. "Dass würde uns guttun", sagt er. "Wir hatten das letzte Mal 14 Parteien im Europäischen Parlament. Und das hat unseren deutschen Einfluss geschwächt." Neben den sieben im Bundestag vertretenen Parteien schafften es 2019 sieben weitere ins Europaparlament: Freie Wähler und Die Partei mit je zwei Abgeordneten, Piraten, Tierschutzpartei, Familie, ÖDP und Volt mit jeweils einem.

Die Ampel habe die Ratifizierung der EU-Einigung von 2018 bisher verschleppt, beklagt Winkler. Wenn Aiwanger den gültigen Beschluss als veraltet bezeichne, beweise er "auch hier, dass er außerhalb Bayerns wenig Kompetenz besitzt und von Europa gar keine Ahnung hat". Es handle sich um "fertiges Europarecht" und sei von fast allen Ländern "innerhalb kürzester Zeit ratifiziert" worden.

CSU: "Blanker Populismus"

Für die Wahl 2024 geht es laut Winkler um eine Zwei-Prozent-Hürde, alles andere sei Zukunftsmusik. "Das Selbstbewusstsein der Freien Wähler habe ich so erlebt, dass sie eine Zwei-Prozent-Hürde bei der Europawahl locker überspringen sollten." Der Vorwurf, die CSU würde bei Europa- und Bundestagswahl mit zweierlei Maß messen, sei "blanker Populismus", betonte der Abgeordnete. Die CSU habe im Streit über das neue Bundestagswahlrecht nie eine Sperrklausel abgelehnt, sondern fordere ein Festhalten an der sogenannten Grundmandatsklausel: Wenn eine Partei Wahlkreise direkt gewinne, müsse sie diese auch im Bundestag repräsentieren - unabhängig von der Fünf-Prozent-Hürde.

Beim Widerstand gegen das neue Bundestagswahlrecht ziehen CSU und Freie Wähler (FW) weiter an einem Strang: Nicht nur die CSU, auch die schwarz-orange Staatsregierung will dagegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Der FW-Landtagsabgeordnete Alexander Hold bekräftigte diese Woche die Kritik an der Ampel-Reform: "Wenn regierende Parteien die Spielregeln zu ihren Gunsten ändern, schrillen bei mir aus Sorge um die Demokratie alle Alarmglocken!" Daher bleibe es dabei: "Wir Freie Wähler unterstützen die Klage beim Bundesverfassungsgericht." Für den Kampf gegen eine Sperrklausel bei der Europawahl müssen sich die Freien Wähler dagegen wohl andere Verbündete als die CSU suchen.