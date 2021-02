Wenig Hoffnung für Wintersaison im Fichtelgebirge

Die erneute Verlängerung des Lockdowns veranlasst die ersten Skigebiete die Wintersaison abzusagen. Auch im oberfränkischen Fichtelgebirge gibt es wenig Hoffnung, dass die Lifte noch einmal laufen. Zwar gebe es bisher keine klare Ansage, doch die Vermutung liege nahe, dass die Wintersaison im Fichtelgebirge abzuschreiben sei, so Andreas Munder von der Erlebnisregion Ochsenkopf im BR-Gespräch.

Lockerungen auch nach dem 7. März kaum zu erwarten

Noch müssen die Beschlüsse im Landtag abgewartet werden, mit Lockerungen nach dem 7. März für den touristischen Bereich rechne aber keiner ernsthaft mehr, "bisher gibt es kein Indiz dafür" so Munder weiter. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass das Fichtelgebirge ein Mittelgebirge sei und die Witterungsverhältnisse aktuell perfekt seien, Mitte März könne das aber schon ganz anders aussehen.

"Es ist einfach sehr bitter, wenn man aus dem Fenster schaut. Die Bedingungen sind traumhaft. Wir hätten bis jetzt schon 60 Skitage gehabt. Bis zum geplanten Saisonende am 21. März wären noch mindestens 30 weitere Tage möglich. Aber wir konnten bisher keinen einzigen davon nutzen, das tut . schon weh." Andreas Munder, Erlebnisregion Ochsenkopf

Die Stimmungen unter den Betreibern der Lifte und Skischulen sei dementsprechend angespannt. Trotz vorgelegter Hygienekonzepte hätte man hier keine Chance zur Umsetzung bekommen, so Munder. Auch bei vielen gastronomischen Betrieben und der Hotellerie gehe es an die Substanz. "Viele müssen bereits an ihre Altersvorsage ran", so Munder weiter.

Offener Brief an Ministerpräsident Markus Söder ohne Wirkung

Anfang Dezember hatte sich die Erlebnisregion Ochsenkopf mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewandt, um zumindest für Einheimische die Wintersportgebiete öffnen zu können. Lange musste man auf eine Antwort warten. Das Schreiben aus der Staatskanzlei sei letztlich "lapidar und ohne große Substanz gewesen". Es wurde darin lediglich auf die geltenden Kontaktbeschränkungen verwiesen und um Verständnis gebeten.