Wenig Einsätze wegen Sturmtief "Antonia" in Oberfranken

Nach Orkantief "Ylenia" und Sturmtief "Zeynep" fegt das Sturmtief "Antonia" über weite Teile Bayerns. In Oberfranken gab es jedoch bislang wenige Vorfälle. Einsatzkräfte haben Entwarnung gegeben.

Keine Verletzten wegen Sturmtief "Antonia"

In der Nacht zum Montag hat "Antonia" in Oberfranken demnach keine größeren Schäden angerichtet. Wie Sprecher mehrerer Integrierter Leitstellen (ILS) dem BR mitteilten, mussten die Einsatzkräfte wetterbedingt nur in Einzelfällen wegen umgestürzter Bäumen ausrücken (Stand: 21.02.22, 06.00 Uhr).

Menschen seien durch den Sturm nicht verletzt worden. In den Regionen um Bayreuth und Bamberg sowie in Hochfranken wurden in der vergangenen Nacht insgesamt etwa zehn sturmbedingte Einsätze gezählt.