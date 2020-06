Wendelstein-Seilbahn wieder in Betrieb

Seit Samstag, 9 Uhr, ist die Wendelstein-Seilbahn in Bayrischzell wieder in Betrieb. Bis jetzt sei nichts los, hieß es um 9 Uhr auf Anfrage bei der Seilbahn. In den Kabinen der Seilbahn ist nur eine begrenzte Zahl an Passagieren erlaubt, zudem herrscht Maskenpflicht.

Seilbahn-Geschäftsführer: Menschen verteilen sich am Berg

Die Zahnradbahn in Brannenburg fährt bereits seit 30. Mai. "Die Erfahrung aus der vergangenen Woche hat gezeigt, dass sich die Besucherströme am Berg ausreichend verteilen und das Abstandsgebot eingehalten wird, so dass wir die Beförderungskapazitäten am Wendelstein erweitern können", so Geschäftsführer der Wendelsteinbahn Florian Vogt. Die Bayrischzeller Seilbahn fährt täglich von 9 bis 17 Uhr.