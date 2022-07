Wemdinger Mittelschule gewinnt Jenö Konrad-Cup 2022

Die Klasse M8 der Leonhart-Fuchs-Mittelschule aus Wemding (Lkr. Donau-Ries) in Schwaben ist Gewinner des Jenö Konrad-Cups 2022 in Nürnberg. Platz zwei belegte das Melanchthon Gymnasium Nürnberg, den dritten Platz die Sabel Realschule Nürnberg. Unter dem Motto „Fußball trifft Geschichte“ entwickelten neun Schulklassen Projekte, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, teilt der 1. FC Nürnberg mit, auf dessen Gelände das dazugehörige Fußball-Turnier veranstaltet wurde.

Intensive Recherchearbeit der Schülerinnen und Schüler

Im Zuge ihres Projekts setzte sich die Gewinnerklasse mit vertriebenen Juden aus ihrem Landkreis in der NS-Zeit auseinander, heißt es in der Mitteilung des FCN weiter. Demnach gestaltete die Schule in mühsamer und intensiver Recherchearbeit Plakate über die Vertriebenen und stellte sie in ihrer Stadt Wemding auf. Passanten konnten dabei über QR-Codes Infos und Videos zu den einzelnen Schicksalen abrufen, die die Schülerinnen und Schüler zusammengetragen hatten. Die Lehrerin der Gewinnerklasse, Fatma Sonkur, freute sich über die Auszeichnung. Vier bis fünf Monate hätten ihre Schüler an dem Projekt gearbeitet. "Sie haben dabei enorm viel gelernt und auch gespürt, wie sich Antisemitismus heute anfühlt. Ich glaube, dass dieses Projekt für alle teilnehmenden Schulklassen wahnsinnig wichtig ist", so die Lehrerin.

Dieter Hecking begeistert von den Arbeiten

Der Vorstandsvorsitzende von Mitorganisator Maccabi Nürnberg, Anatoli Djanatliev, fand es "unglaublich schwierig" aus den vielen tollen Projekten einen Sieger auszuwählen. Das sieht auch Dieter Hecking, Vorstand Sport beim 1. FC Nürnberg so, alle Schulen hätten ausgezeichnete Arbeiten abgeliefert. "Da geht es auch nicht darum, wer heute hier als Sieger vom Feld gegangen ist, sondern darum, dass sich junge Menschen mit dem Thema Antisemitismus und der Vergangenheit beschäftigt haben. Bei der Art und Weise, wie genau das aufgearbeitet und umgesetzt wurde, kann ich nur sagen, dass sich alle, die hinter den Schulprojekten stehen und daran mitgewirkt haben, als Sieger fühlen können", so Hecking.

Ehemaliger jüdischer Club-Trainer Jenö Konrad

Im Anschluss an die Vorstellung der Projektarbeiten trugen die Schulen ein Fußball-Turnier aus. Dabei wurden die Teams zwischen den Schulen bunt durchgemischt. Das Siegerteam setzte sich aus Spieler*innen des Melanchthon Gymnasiums, des Sonderpädagogischen Förderzentrums Jean-Paul-Platz, des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums und des Platen Gymnasiums Ansbach zusammen, so der FCN weiter. Ausgangspunkt für die Arbeiten war laut Club die Biografie des ehemaligen jüdischen Club-Trainers Jenö Konrad. Er musste aufgrund antisemitischer Hetze in der Nazi-Zeitung „Der Stürmer“ 1932 aus Nürnberg fliehen und seine Mannschaft zurücklassen.