Wemdinger Impfskandal: Mehrzahl der Betroffenen ohne Impfschutz

Im Wemdinger Impfskandal haben zwei Drittel der insgesamt rund 300 getesteten Patientinnen und Patienten keine Covid-19-Antikörper im Blut. Das teilte das Landratsamt Donau-Ries dem BR mit. Fehlende Antikörper sind kein sicherer, aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Menschen keine Corona-Impfung bekommen haben.

Hat der Arzt wirkungslose Substanzen verabreicht?

Ein Hausarzt im Landkreis Donau-Ries steht unter Verdacht, Patienten, die eine Corona-Impfung wollten, statt des Impfstoffs eine wirkungslose Substanz gespritzt zu haben. Außerdem soll er Impfgegnern Impfbescheinigungen ausgestellt haben, ohne eine Spritze zu setzen. Laut Polizei geht es um mehrere hundert Fälle.

Knapp 300 Patienten haben eine Antikörpertest gemacht

Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, hat das Landratsamt alle Betroffenen zu einem Antikörpertest aufgerufen. Knapp 300 Patienten des Arztes seien dem Aufruf in den vergangenen zwei Wochen gefolgt. Das Ergebnis: Bei rund 200 Patienten konnten keine Antikörper nachgewiesen werden. Ihnen wurde empfohlen, sich impfen zu lassen. Bei einem ersten Termin in Wemding am vergangenen Samstag seien genau 100 Impfungen durchgeführt worden, teilt das Landratsamt mit. Zu dem Termin konnten allerdings auch Impfwillige kommen, die nichts mit dem Fall zu tun haben.

Welchen Einfluss die hohe Zahl an Patienten mit einem negativen Antikörpertest auf die Ermittlungen der Polizei hat, dazu wollte sich Michael Lechner, Leiter der zuständigen Kriminalpolizei Dillingen, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Aus diesem Grund wird auch die Zahl der Menschen, die insgesamt betroffen sein könnten, nicht veröffentlicht.

Ein Drittel der Getesteten haben Antikörper im Blut

Bei rund 100 Patienten des Wemdinger Arztes fanden sich jedoch Antikörper im Blut. Das kann laut Landratsamt aber zum Beispiel auch an einer unerkannt durchgemachten Corona-Erkrankung liegen. Diesen Betroffenen empfiehlt das Gesundheitsamt, sich jetzt einmalig gegen Corona impfen zu lassen. Aus medizinischer Sicht bestünde gegen eine einmalige, vorsorgliche Impfung keine Bedenken. Liegen Vorerkrankungen vor, sollen die Patienten vor einer Impfung aber immer auch Rücksprache mit einem Arzt halten. Die einmalige Impfung hat außerdem einen Vorteil im Alltag: Nach der Definition des Robert Koch-Instituts gilt jemand mit nachgewiesenen Antikörpern im Blut und einer einmaligen Impfung als „vollständig geimpft“ und fällt damit also unter die 3G-Regel.