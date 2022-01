Wemdinger Impfskandal: Große Razzia mit Blutentnahme

In aller Herrgottsfrühe klingeln am Donnerstagmorgen Polizeikräfte in ganz Süddeutschland bei Verdächtigten im Wemdinger Impfskandal. Dort soll ein Hausarzt Corona-Schutzimpfungen vorgetäuscht und gefälschte Impfnachweise ausgestellt haben. Das hätten die Ermittlungen bisher gezeigt, so die Polizei. Personen, die in Einvernehmen mit dem Arzt einen solchen gefälschten Nachweis bekommen haben, machen sich ebenfalls strafbar. Sie mussten deshalb bei der Razzia mit einer Hausdurchsuchung rechnen und sich Blut abnehmen lassen.

Hausdurchsuchung mit Blutentnahme

Laut Polizei handelt es sich dabei um über 100 Personen aus dem bayerischen und dem süddeutschen Raum. Konkret stehen sie im Verdacht der Beihilfe oder Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und deren Verwendung. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte die Durchsuchungen beantragt, das Amtsgericht Augsburg hatte daraufhin beschlossen, dass den verdächtigten Personen auch Blut entnommen werden darf. Dafür seien zahlreiche Polizeikräfte auch aus anderen Bundesländern im Einsatz. Noch im Laufe des Tages sollen erste Ergebnisse bekannt gegeben werden.

Autos aus ganz Süddeutschland parkten vor Praxis

Mit der Blutentnahme will die Polizei offenbar über einen Antikörper-Test nachweisen, dass die Verdächtigen nicht geimpft sind. Das Benutzen eines gefälschten Impfpasses ist Urkundenfälschung und damit eine Straftat. Laut Strafgesetzbuch gibt es für Urkundenfälschung eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis. Zeugen war laut Polizei aufgefallen, dass vor der Wemdinger Arztpraxis immer wieder Autos mit Kennzeichen aus dem gesamten süddeutschen Raum geparkt haben, die sich mutmaßlich eine falsche Impfbescheinigung besorgen wollten. Der Hausarzt aus Wemding darf zurzeit nicht als Arzt arbeiten. Er steht außerdem im Verdacht, Menschen, die sich impfen lassen wollten, eine wirkungslose Substanz gespritzt zu haben. Es geht um insgesamt mehrere hundert Fälle.