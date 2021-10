Wemdinger Impfskandal: Erste Antikörpertests sind negativ

Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, haben einige der Patienten der Hausarztpraxis Holst bereits die Ergebnisse ihrer Antikörper-Tests bekommen - allesamt negativ. Das seien die eindeutigen Fälle, heißt es in der Mitteilung. Andere müsse man sich noch genauer anschauen. Die negativen Testergebnisse erhärten den Verdacht, dass der Arzt seinen Patientinnen und Patienten keinen Corona-Impfstoff verabreicht hat.

Arzt verabreichte Spritze ins Gesäß

Das Ehepaar Müller (Name von der Redaktion geändert) gehört zu den Patienten der Hausarztpraxis, die das Ergebnis bereits zugestellt bekamen: Gestern sei der Brief in der Post gewesen. Wie er schon erwartet habe, seien seine Frau und er nicht geimpft, sagt der Betroffene.

Er habe sich damit abgefunden, seine Frau sei nervlich schon belastet. Ihnen sei es bei der Impfung schon komisch vorgekommen, dass der Arzt die Spritze so schnell wieder herausgezogen und noch dazu ins Gesäß verabreicht habe.

Ehepaar will Corona-Impfung nun nachholen

Beide haben sie heute ihre Akten in der Praxis Holst abgeholt und sich bereits einen neuen Hausarzt- gesucht. Am Samstag wollen sie sich jetzt gegen Corona impfen lassen, diesmal von Mitarbeitern des Nördlinger Impfzentrums.

Genauso geht es einem weiteren Ehepaar: "Wir waren in dem Glauben, wir haben die Impfung – die Spritze haben wir bekommen, alles! Und jetzt das. Negativ! Ich kann das nicht glauben, dass man so enttäuscht wird. Wir müssen uns jetzt impfen lassen", sagte das Ehepaar dem BR. Sie hätten dem Arzt klipp und klar gesagt, dass sie eine Impfung wollten, obwohl er abgeraten hatte.

Frau liegt mit Corona-Symptomen im Bett

Eine weitere Betroffene sagte dem BR, sie habe jetzt einen solchen Hass auf den Hausarzt. Sie wartet zwar noch auf ihr Ergebnis, ist unterdessen aber an Corona erkrankt und leidet ihrer Aussage zufolge an Symptomen. Falls sie von dem Arzt nicht geimpft worden sei, dann habe er bei ihr ganze Arbeit geleistet, klagt die Betroffene.

Hausarzt möchte weiterhin Patienten behandeln

Dem Wemdinger Arzt wird vorgeworfen, dass er seinen Patienten keinen Impfstoff gespritzt habe, sondern ein Placebo. Die Behörden haben die Praxis des Mannes geschlossen. Auf einem Aushang an der Praxistür ist mittlerweile eine erste Reaktion des Hausarztes zu lesen: Dort schreibt er, dass er hoffe, "noch viele Jahre meine Patienten betreuen zu können."

Er reagiert auch die Gerüchte, dass er sich psychiatrischer Behandlung befinde: "Ich war nie in der Psychiatrie", steht auf dem Aushang.