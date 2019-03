Wemding hat wieder Strom - Schulunterricht fällt aber aus

Laut Polizei waren 160 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und BRK im Einsatz. Zwischenzeitlich löste das Landratsamt den Katastrophenfall aus, um den Einsatz besser koordinieren zu können. Laut Polizei gab es, wie bei Stromausfällen oft üblich, mehrere Fehlalarme. Tatsächlich blieb die Nacht aber ruhig. Niemand kam zu Schaden. Die Polizei fuhr sicherheitshalber verstärkt Streife.

Betreuung für Kinder in der Stadthalle

Als Folge des Stromausfalls bleiben heute in Wemding alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Der Unterricht wurde bereits gestern abgesagt, weil die Klassenzimmer auskühlten. Weil über Nacht die Bevölkerung nicht zu informieren war, bleiben die Einrichtungen deshalb geschlossen. Laut Polizei richtet das Landratsamt Donau-Ries eine Betreuung in der Stadthalle Wemding ein für Kinder, die trotzdem in die Schulen oder Kitas gebracht werden. Offenbar läuft der Betrieb in den großen Unternehmen in Wemding auch wieder normal – so ist zum Beispiel beim Automobilzulieferer Valeo die Frühschicht ganz normal gestartet.

Tausende Menschen betroffen

Vom Stromausfall waren auch einige Mobilfunkmasten betroffen. Am Rathaus wurde am Abend eine Anlaufstelle für die Bürger eingerichtet, außerdem hat die Stadt eine Mehrzweckhalle geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war womöglich ein technischer Defekt die Ursache für den Brand in dem Trafo-Häuschen. Rund 5.000 Menschen saßen am Abend mehrere Stunden im Dunkeln.