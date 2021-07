Weltweiter Bierausstoß sinkt weniger stark als befürchtet

Das Coronavirus hat dem weltweiten Bierausstoß im vergangenen Jahr weniger anhaben können als zunächst befürchtet. Insgesamt sank das Volumen um 4,9 Prozent auf 182 Milliarden Liter. Das geht aus dem heute vorgestellten Barth Haas-Bericht hervor. Erwartet worden war ein Minus von acht bis 14 Prozent.

Fünf Prozent Rückgang in Deutschland

Deutschland lag mit einem Minus von fünf Prozent im weltweiten Trend. Nach Angaben von Barth Haas und Statista belegen die Deutschen Brauereien beim Bierausstoß nach wie vor den fünften Platz hinter China, den USA, Brasilien und Mexiko. Gesamteuropa büßte 5,5 Prozent ein. Sehr viel stärker ging es in Asien mit rund zehn Prozent nach unten - insbesondere getrieben von China und Indien. Auch Afrika verzeichnet ein klares Minus von 6,5 Prozent. Auf dem amerikanischen Doppelkontinent steht dagegen sogar ein kleines Plus von einem Prozent - dank Zuwächsen in Brasilien und Mexiko.

Steigender Bierausstoß für 2021 erwartet

Dem Bericht zufolge erwartet Barth Haas für dieses Jahr wieder einen steigenden Bierausstoß. Denn die derzeitigen Lockerungen führen naturgemäß auch zu größeren Versammlungen und Veranstaltungen. Das Vorkrisenniveau werde aber noch nicht erreicht. Weil die Hopfenernten und insbesondere der Ertrag der für den Geschmack wichtigen Alphasäure zuletzt gut ausfielen, erwartet BarthHaas das zweite Jahr hintereinander eine Überversorgung mit Hopfen. Weil parallel dazu die weltweite Anbaufläche steigt, drohen den Bauern auf Dauer sinkende Preise.

Barth Hass-Bericht erscheint seit 145 Jahren

Barth Haas ist weltweit einer der größten Anbieter von Hopfenprodukten und Dienstleistungen rund um den Hopfen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Nürnberg legt seit 145 Jahren den Marktbericht zum weltweiten Bierausstoß vor.

