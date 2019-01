Weltweit teuerster Fleckvieh-Zuchtbulle in Höchstädt im Einsatz

Die Besamungsstation, getragen von einem Verein, dem viele Landwirte aus der Region angehören, hat den Bullen mit dem Namen "Weitblick" bereits letzten Sommer für 151.000 Euro ersteigert. Seit Kurzem ist der Jungbulle im Sprungeinsatz und die ersten Spermaportionen werden an Milchviehhalter ausgeliefert.

Die Preise für Zuchtbullen sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Der Grund: Mit Gentests lässt sich immer besser voraussagen, wie sich die Töchter der Stiere entwickeln.

Fitnesswerte werden bei Zucht immer wichtiger

Wichtig ist, dass die Kühe viel Milch geben. Aber auch sogenannte Fitnesswerte gewinnen an Bedeutung: Die Kühe sollen möglichst wenig krank sein und lange Milch geben. Der Fleckvieh-Bulle "Weitblick" erreicht dabei laut Gentest Spitzenwerte.

Seit kurzem gehen nun die ersten Samenportionen an die schwäbischen Milchbauern. Eine Portion kostet die Bauern rund 13 Euro. Weil bei jedem Sprung des Bullen mehrere hundert Spermaportionen gewonnen werden, kann ein Super-Stier pro Woche mehrere tausend Euro Umsatz einbringen. Gleichzeitig gehen die Besamungsstationen aber auch ein wirtschaftliches Risiko ein, falls sich die Prognosen des Gentests nicht erfüllen.

Bulle könnte zehntausende Nachkommen zeugen

Tiefgekühlt wird das Sperma bald auch in alle Welt exportiert, etwa nach Osteuropa, Russland, in die Türkei oder Südamerika. Wenn es gut läuft, könnte "Weitblick" in seinem Leben ohne Probleme mehr als 60.000 Nachkommen zeugen. Da seine Blutlinie zurzeit relativ selten ist, ist auch die Gefahr der Inzucht noch gering. Denn immer häufiger sind es einige wenige Spitzenbullen, die zusammen Millionen Töchter haben.