Weltweit größtes Hopfenextraktionswerk offiziell eröffnet

In Train im Landkreis Kelheim ist am Montag das größte Hopfenextraktionswerk der Welt offiziell eröffnet worden. Das Werk ist schon seit zwei Jahren im Betrieb, wegen der Corona-Pandemie konnte die feierliche Eröffnung aber erst heute stattfinden.

Zum Artikel: Söder eröffnet weltweit größte Hopfenextraktionsanlage

Hopfen-Anlage funktioniert wie eine große Kaffeemaschine

Das Hopfenveredelungswerk im Ortsteil St. Johann verarbeitet im Jahr 33.000 Tonnen Rohhopfen zu Hopfen-Pellets und Hopfenextrakt. Die neue Hopfenextraktionsanlage hat rund 65 Millionen Euro gekostet - rund zwei Jahresumsätze, wie Geschäftsführer Johann Pichlmaier betonte. Die Anlage funktioniert wie eine große Kaffeemaschine, nur, dass statt Kaffeepulver Hopfenpellets und statt Wasser CO2 verwendet wird. Das CO2 wird unter hohem Druck (300 bis 500 bar) durch den Hopfen gepresst, dabei lösen sich die für die Brauer wichtigen Aroma- und Bitterstoffe. Anschließend wird das CO2 abgeschieden. Neben dem zähflüssigen, honigartigen Hopfenextrakt bleibt Hopfentreber übrig, der zu Tierfutter weiterverarbeitet wird.

Hopfen-Pellets und Extrakt werden zum Bierbrauen verwendet

Sowohl Pellets als auch Extrakt können zum Bierbrauen verwendet werden. Im Vergleich zu Naturhopfen können die Produkte des Werks länger und besser gelagert werden. Außerdem garantiert es gleichbleibende Ergebnisse und Qualität für die Brauereien. Die Produkte des Werks werden in viele Länder, unter anderem auch nach Japan und in die USA, exportiert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass für jedes zweite Bier weltweit Hopfen aus der Region verwendet wird, sagte Geschäftsführer Pichlmaier. Die Investition sei auch ein Zeichen, dass man an die Zukunftsfähigkeit der Hallertau glaube. Bei der feierlichen Eröffnung betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bedeutung des Kulturguts Bier. Bayern sei ohne Bier nicht vorstellbar. Die rund 190 Mitarbeiter des Werks würden dafür sorgen, dass dieses Kulturgut erhalten bleibe. Dass in Train in einer halben Stunde so viel Hopfen verarbeitet werde, wie das komplette Münchner Oktoberfest verbraucht, sei erstaunlich, so Söder.