Weltweit größter Charity-Run startet auch in München

Der "Wings of Life World Run" gilt als größte Laufveranstaltung der Welt. Seit 2014 findet der Wohltätigkeitslauf jährlich im Mai auf 34 oder 35 Strecken in 33 Ländern weltweit gleichzeitig statt. In München ist Start um 13 Uhr, es werden bis zu 12.000 Besucher erwartet.

Ob laufen, spazieren oder mit dem Rollstuhl - Hauptsache dabei sein

Der Startschuss fällt genau wie in vielen anderen Ländern am Sonntag um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vom Olympiapark aus führt die Strecke stadtauswärs durch die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck. Die Teilnehmenden können laufen, spazieren oder mit dem Rollstuhl fahren.

"Catcher-Car" - Ziellinie kommt von hinten

Die Ziellinie kommt von hinten: Nach 30 Minuten startet das "Catcher Car" und nimmt die Verfolgungsfahrt auf. Das Catcher Car wird immer schneller und holt die Teilnehmer nach und nach ein. Für die Rückkehr nach München gibt es Shuttle-Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr fuhr Rennfahrerin Sophia Flörsch das Catcher-Car.

Geld für Rückenmarksforschung

Das Startgeld samt Spenden fließt in die Rückenmarksforschung und soll helfen, eine Heilungsmöglichkeit für Querschnittsgelähmte zu finden. Die Veranstaltung der Stiftung "Wings for Life" wird von zahlreihen prominenten Sportlern unterstützt. So werden etwa der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, Skispringer Andreas Wellinger und Shorttrackerin Anna Seidel dabei sein.