Weltwassertag: In Niederbayern sinkt der Grundwasserpegel

Anlässlich des am 22. März 2022 stattfindenden Weltwassertages unter dem Motto "Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz" weist das Wasserwirtschaftsamt Landshut auf die sinkenden Grundwasserpegel in Teilen Niederbayern hin. Und fordert gleichzeitig mehr Anstrengungen zum Schutz des Grundwassers.

100 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser

"Im Raum Landshut, Dingolfing, Kelheim werden nahezu 100 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen", berichtet Constantin Sadgorski vom Wasserwirtschaftsamtes Landshut. Langjährige Beobachtungen zeigen, dass fast überall in der Region die Grundwasserstände stetig fallen. An vielen Messstellen seien sie in den letzten Jahrzehnten teilweise sogar über 1,5 Meter gesunken. Das führt vermehrt dazu, dass vor allem flachere Brunnen trockengefallen sind.

Starkregenereignisse helfen Grundwasserneubildung nur bedingt

Der Klimawandel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Wasserbedarf in der Region steigt aufgrund höherer Temperaturen und langanhaltender Trockenheit. Gleichzeitig sinkt die Grundwasserneubildung wegen der veränderten Niederschlagsmengen und -verteilung. Immer häufigere Starkregenereignisse tragen nur geringfügig zur Grundwasserneubildung bei. Ein Großteil der Wassermassen fließt dann oberirdisch ab, versickert nicht und gelangt damit nicht mehr ins Grundwasser. Das Gebot der Stunde sei der sparsame Umgange mit Wasser. Nach Ansicht von Constantin Sadgorski vom Wasserwirtschaftsamt Landshut muss ein Bewusstseinswandel eintreten, dass Grundwasser auch in unserer Region nicht uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Mithelfen und Regenwasser nutzen

Auch jede und jeder Einzelne könne einen Beitrag dazu leisten, indem sparsam mit dem Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz oder aus eigenen Brunnen umgegangen wird, so Sadgorski. Durch Sammlung von Niederschlagswasser für Nutzungszwecke, die keine Trinkwasserqualität erfordern, kann man einer Übernutzung des Grundwassers entgegenwirken. Gleiches gilt natürlich auch für andere Bereiche, wie die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen zur Erzeugung von Lebensmitteln, zum Beispiel Gemüse oder Hopfenanbau, die in unserer Region eine besondere Rolle spielen. Auch hier kann Grundwasser gespart werden, zum Beispiel durch die Sammlung und Speicherung von Niederschlagswasser in regenreichen Zeiten, von Flusswasser oder durch den Einsatz wassersparender Technologien wie der unterirdischen Tröpfchenbewässerung, wie sie beispielsweise beim Anbau von Einlegegurken bereits häufig Verwendung findet. Auch die Industrie könne durch die Wiederverwendung von Wasser einen Beitrag leisten.