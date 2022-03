Welttuberkulosetag: Infektionsfälle in Bayern sinken weiter

Die Infektionsfälle von Tuberkulose sind in Bayern im vergangenen Jahr weiter gesunken. Darauf weist das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen anlässlich des heutigen Welttuberkulosetages hin.

Im Jahr 2021 haben sich demnach nachweislich 524 Menschen in Bayern mit Tuberkulose (TBC) angesteckt. Im Vorjahr waren es noch 605. In den Jahren 2019 und 2018 wurden 751 Fälle und 848 Fälle von der LGL registriert.

Schwere Infektionskrankheit mit guten Therapiemöglichkeiten

Die Tuberkulose bleibe eine der weltweit häufigsten schweren Infektionskrankheiten, sagte der Präsident des LGL, Professor Christian Weidner. Aber bei einer zuverlässigen Einnahme der Medikamente und einer ausreichend langen Therapie, in der Regel über sechs Monate, lasse sich Tuberkulose meist erfolgreich behandeln, so Weidner weiter.

Besonders von TBC betroffen: junge Männer

Wie in den Jahren zuvor waren laut LGL auch 2021 mehr Männer als Frauen betroffen. Bei Männern waren die Fallzahlen am höchsten in der Altersgruppe von 20 und 24 Jahren, bei Frauen zwischen 25 und 29 Jahren.

Seit 2017 haben die Tuberkulose-Infektionen im Freistaat kontinuierlich abgenommen, nachdem es 2015 und 2016 zu einem Anstieg gekommen war. Zum Vergleich: Während im Jahr 2016 noch 1.038 Fälle verzeichnet wurden, sanken die Fallzahlen ab dem Jahr 2017 (857 Fälle) wieder anhaltend.

TBC-Tests für Geflüchtete in Sammelunterkünften

In Osteuropa und damit auch in der Ukraine ist die Tuberkulose noch weiter verbreitet als hierzulande. Deshalb werden Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Sammelunterkünften zur Sicherheit auf die Infektionskrankheit getestet. Die Leitende Oberärztin in der Infektiologie der Klinik in Gauting, Marion Heiß-Neumann, sagte, eine Ansteckung über kurze Kontakte sei – im Gegensatz zu Covid-19 – bei Tuberkulose nicht besonders wahrscheinlich. In räumlich beengten Verhältnissen wie in Gemeinschaftsunterkünften gebe es aber ein relevantes Infektionsrisiko.

Vor allem die Lunge betroffen

Die Tuberkulose ist eine durch Bakterien hervorgerufene Krankheit, die vor allem die Lunge befällt, aber auch anderen Organe betreffen kann. Laut LGL können Symptome wie Schwäche, Fieber, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme sowie vor allem langanhaltender Husten, gelegentlich mit blutigem Auswurf, auftreten. Die Krankheit wird nach Angaben des LGL fast ausschließlich von Mensch zu Mensch durch das Einatmen von Aerosolen übertragen.

Unbehandelt kann TBC tödlich verlaufen. Weltweit sterben mehr als eine Millionen Menschen jährlich daran.

Behandlungspflicht bei Tuberkulose

Wer an Tuberkulose erkrankt, muss sich in Behandlung begeben. Kommt der Patient dieser Pflicht nicht nach, kann er per Gerichtsbeschluss in eine spezielle Klinik wie im oberfränkischen Kutzenberg (Lkr. Lichtenfels) eingewiesen werden. Dort ist eine bundesweite Klinik für TBC-Patienten.