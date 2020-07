Welttag der Schlange: Giftige Kreuzotter in der Rhön

"Ein Biss kann unangenehm sein", sagt Daniel Scheffler. Der Ranger im Naturpark und Biosphärenreservat Rhön meint damit den giftigen Biss einer Kreuzotter. Gerade für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen könne der Biss einer Kreuzotter lebensbedrohlich sein. Die giftige Kreuzotter ist in der Rhön zuhause. Wie viele genau dort unterwegs sind, soll jetzt herausgefunden werden.

Schlangen-Bretter helfen bei Zählung der Kreuzotter

Die einzige Giftschlange, die in Bayern heimisch ist, zu zählen, ist nicht einfach. Scheffler sagt, dass dafür in der Rhön sogenannte Schlangen-Bretter ausgelegt werden, unter oder auf die sich die Kreuzottern gerne legen. "Wir bieten der Schlange ein Solarium an und sie kann das dann kostenlos nutzen."