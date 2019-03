Weltrekordversuch: Bayerische Hornisten wollen ins Guinness-Buch

Der bisherige Weltrekord wurde vor zwei Jahren in Österreich aufgestellt. Er liegt bei 179 Musikern. Da geht noch mehr, sagen die Organisatoren des internationalen Hornfestivals in Pullach. Sie wollen heute – zum Auftakt des internationalen Hornfestivals – das größte Hornensemble aller Zeiten bilden.

Jeder kann helfen, den Hornisten-Weltrekord zu knacken

Alle Hornistinnen und Hornisten der Region, egal ob Anfänger oder Profis, sind zum Mitmachen aufgerufen. Noch bis zum Mittag sind Anmeldungen möglich, per E-Mail an timundstruppi@gmx.com. Mit der Anmeldebestätigung kommen dann auch die Noten. Klappt alles nach Plan, gibt es einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Rekordverdächtiges Festival

Auch das Festival selbst im Pullacher Bildungszentrum Burg Schwaneck ist rekordverdächtig: Es ist Europas größtes Hornfestival mit 150 Musikern aus 14 Ländern. Mitglieder des BR-Symphonieorchesters sind ebenfalls dabei. In Workshops erarbeiten sie klassische Werke, aber zum Beispiel auch Filmmusik für Hornensembles. Die Ergebnisse werden in Konzerten in Pullach, München und Ulm präsentiert.