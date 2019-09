Weltrekordversuch bei erstem 24-Stunden-Inklusionsschwimmen

Am Wochenende findet Deutschlands erstes 24-Stunden-Inklusionsschwimmen in Altdorf (Lkr. Nürnberger Land) statt. Von Samstag 12.00 Uhr bis Sonntagmittag schwimmen dort im Freibad durchgängig Menschen mit und ohne Handicap.

Weltrekordversuch

Die Schwimmerinnen und Schwimmer wollen zusätzlich am Sonntag einen neuen Weltrekord mit einer Inklusionsstaffel aufstellen, bei der 50 Schwimmer mit und 50 Schwimmer ohne Behinderung abwechselnd je 100 Meter im Becken zurücklegen. Dieses Inklusionsschwimmen wurde von Alexander Gallitz initiiert. Gallitz ist Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes und Gründer der Stiftung "Deutschland schwimmt". Mit dem einmaligen Sportevent im Altdorfer Freibad will er ein Zeichen für mehr Inklusion im Leistungs- und Freizeitsport setzen - in Kooperation mit dem Bayerischen Schwimmverband Mittelfranken und dem Behinderten- und Versehrtensportverein Nürnberg.

"Schwimmen ist die ideale Sportart, um Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft sowie körperlicher Verfassung und Fitness zusammen zu bringen." Initiator Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes

Extremsportlerin und Schwimmerin Miriam Schall sowie Alexandra Wenk, Olympiateilnehmerin und deutsche Meisterin 2016, steigen ebenfalls ins Altdorfer Schwimmbecken, um den Inklusionsgedanken im Sport zu unterstützen.

Mitmachen kann jeder

Mitmachen kann aber grundsätzlich jede Person, ob am Tag oder in der Nacht. Das Startgeld der Profis, Anfänger und Breitensportler wird zu 100 Prozent gespendet und beträgt einen Fünfer pro Person. Der Badeintritt ist für alle Teilnehmer und Begleitpersonen frei. Der Erlös des Projekts fließt in die Assistenzschwimmlehrer-Ausbildung erwachsener Menschen mit Behinderung. Sie können dann nach der Ausbildung Inklusionsschwimmkurse leiten. Das ist auch das Ziel der Stiftung, deutschlandweit 100 Schwimmlehrer für Menschen mit Behinderung auszubilden.

"Ich möchte erreichen, dass Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung individuell gefördert werden und entsprechend ihren jeweiligen Fähigkeiten sicher schwimmen lernen." Alexander Gallitz von der Stiftung "Deutschland schwimmt"

Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem eine Arschbomben-WM (am Samstag 07.09. um 13 Uhr) sowie eine Aquafitness-Nacht (Samstag ab 19.30 Uhr). Wer möchte, kann im Bad übernachten. Es stehen rund 40 Zeltplätze zur Verfügung, für die man sich vorab anmelden muss. An beiden Tagen der Veranstaltung gibt es zudem einen Bus-Shuttle vom Parkplatz der Mittelschule zum Freibad.