Weltrekord: Sportler dreht Münchner Riesenrad mit Muskelkraft

Hart wie ein Fels: "The Austrian Rock"

Der Extremsportler wird von vielen "The Austrian Rock" genannt. Franz Müllner hat nämlich zum Beispiel schon eine Boeing 777 gezogen oder einen Helikopter 40 Sekunden lang auf den Schultern balanciert. Für sein Vorhaben am Hi-Sky Riesenrad hat er prominenten Beistand bekommen - Profiboxer Axel Schulz. Er war als offizieller Rekordzeuge in München vor Ort.

Über die eigene Leistungsfähigkeit hinausgehen

Niemand vor ihm hat sich so einer Aufgabe bisher gestellt. Das Hi-Sky-Riesenrad in München ist das größte mobile Riesenrad der Welt und wiegt ungefähr 750 Tonnen – ein Vorhaben, das auch Franz Müllner an seine Grenzen gebracht hat.

Zuschauer können billiger mit dem Riesenrad fahren

Somit konnte also in München ein neuer Weltrekord aufgestellt werden - am 78 Meter hohen Hi-Sky Riesenrad im Werksviertel. Zuschauer verfolgten die Aktion ab 16.30 Uhr mit. Außerdem hatten sie die Möglichkeit vergünstigt mit dem Hi-Sky zu fahren – eine 30-minütige Gondelfahrt kostete sechs Euro statt 14,50 Euro.