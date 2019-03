Weltrekord-Metzger aus Sommerkahl bekommen Urkunde

Im Januar dieses Jahres haben Matthias und Stephanie Freund erfahren, dass sie mit ihrer Metzgerei im Guinness-Buch der Rekorde verewigt werden. Die Urkunde bekamen sie am Mittwoch.

Familienunternehmen in fünfter Generation

Die Metzgerei liegt in der Spessart-Gemeinde Sommerkahl und ist seit 1873 in Familienbesitz. "Ein Lebenstraum von meinem Mann ist in Erfüllung gegangen", sagt Stefanie Freund. Unterstützung gab es von der ganzen Familie. Auch die Metzgereikunden sollen Ideen eingebracht haben. "Umgesetzt, sprich produziert, hat sie dann mein Mann!", so Stephanie Freund vor Ort im BR-Gespräch.

"Wir haben Spaß am Tüfteln und Ausprobieren – wir produzieren seit über vier Jahren jede Woche ein neues Produkt. Die Klassiker, die wichtigsten 100 Sorten, haben wir jetzt in diesem Rekord verewigt, die haben wir ständig vorrätig!" Fleischermeister Matthias Freund

Über 200 Kreationen

Insgesamt stellen die Freunds, die beide Fleischermeister sind, weit über 200 verschiedene Wurstsorten her. Auf Zusatzstoffe wird dabei verzichtet. Sehr beliebt sind etwa die "Pulled Porc-Bratwurst", die "Gyros-Bratwurst" oder auch die "Sport-Salami" mit besonders wenig Fett. Wer es lieber süßer mag, der greift zur "Mango-Chutney-Bratwurst". Geschmacklich daneben liegt der 52-jährige mit seinen Kreationen selten. "Einmal habe ich eine Gummibärchen-Bratwurst gemacht – die schmeckte aber ziemlich nach Red Bull, da hatten wir nur wenige Fans…!"

Bratwurst-Festival

Anlässlich ihres Weltrekords richten sie am 26. Mai ein Bratwurst-Festival in Sommerkahl vor ihrer Metzgerei aus. Bis zu 50 unterschiedliche Bratwürste sollen die treuen Stammkunden und Freunde der Familie Freund dann probieren dürfen.