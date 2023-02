Weltrekord: Größte Faschings-Polonaise marschiert durch Hirschau

Weltrekord in der Oberpfalz: Die größte je dokumentierte Faschings-Polonaise schlängelte sich am Samstag durch Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach. Insgesamt 1.197 Verkleidete reihten sich, dem Aufruf der Narhalla Hirschau folgend, am Nachmittag nach dem Kinderfasching aneinander.

Anschließend zogen die Kostümierten tanzend an einem Zählpunkt am Rathaus vorbei – immer beide Händen am Vordermann. Voraussetzung für den Rekord waren mindestens 250 Teilnehmer, die alle im Kostüm erscheinen mussten. Ein Hut oder eine Federboa allein zählte ebenso wenig wie ein wenig Schminke im Gesicht.

Weltrekord ist ein Novum

Laura Kuchenbecker vom Rekord-Institut Deutschland zählte alle Verkleideten und kontrollierte, ob die Polonaise nicht abriss. Nach 25 Minuten stand fest: der Weltrekord geht in die Oberpfalz.

Allerdings muss sich niemand darüber ärgern, den Titel verloren zu haben: den Weltrekord gab es bisher noch nicht. Auch galt Hirschau bisher nicht als Faschingshochburg – hier hat sich die Narrhalla erst im Jahr 2020 gegründet. Eine junge Organisation, die sich aber schon jetzt einen Eintrag im Faschings-Geschichtsbuch gesichert hat.