Weltrekord für Allgäuerin: Bahnrad-Damen gewinnen Gold

Die Silber-Medaille war ihnen sicher: Die vier Bahnrad-Athletinnen rund um die Allgäuerin Lisa Brennauer gingen am späten Vormittag in Tokio gegen das Team aus Großbritannien an den Start, die Gold-Medaille zum Greifen nah. Dieser Nervenkitzel erreicht auch die Olympia-Fans in Brennauers Heimat Durach im Landkreis Oberallgäu.

Familie fiebert in Durach mit

4.000 Meter lang war die Strecke, zu der die vier Bahnrad-Fahrerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger und Lisa Klein am späten Vormittag deutscher Zeit antraten. Über 9.000 Kilometer betrug die Entfernung, aus der Fans und Familie der Sportlerinnen den Wettkampf verfolgen - wie Lisa Brennauers Heimat Durach im Oberallgäu. Im heimischen Wohnzimmer haben Eltern und Bekannte die olympischen Wettrennen der Allgäuerin seit Tagen verfolgt.

Schon mit Rekord zu Silber gefahren

Bereits im Halbfinale hatte das Bahnrad-Team einen neuen Rekord eingefahren, die Silbermedaille war sicher. Nach dieser Leistung hatte Brennauers Vater schon befürchtet, dass die Erholungszeit fürs Finale nicht ausreicht: "Dass das jetzt noch so deutlich gewinnen konnten, ist fast unbegreiflich", sagte Jürgen Brennauer.

Mit 60 Stundenkilometern zur Goldmedaille

Denn die Athletinnen legten noch einen drauf: Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometer zogen die Fahrerinnen am Team aus Großbritannien vorbei. Dass sie mit einer starken Form nach Tokio gereist waren, bewiesen die deutschen Bahnrad-Fahrerinnen und Fahrer immer wieder. Trotzdem waren die letzten Tage für Fans und Familie in der Heimat spannend: Nach dem Finale fällt die Anspannung sichtlich ab und der Stolz ist umso größer, als die frischgebackene Medaillengewinnerin auf dem Siegertreppchen eine Träne verdrückt.