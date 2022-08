Weltrekord: Bad Füssing mit längster Kaffeetafel

Bad Füssing im Landkreis Passau hat am Sonntag einen Weltrekord aufgestellt. Auf einer Länge von etwa 1.465 Metern wurden Tische aneinandergereiht – so entstand die weltweit längste Kaffeetafel. "Wir sind alle sehr erleichtert und zufrieden, dass wir es geschafft haben", so Maximilian Fuchs, der erste Vorsitzende des Kur- und Gewerbevereins Bad Füssing.

Bisheriger Rekordhalter aus Baden-Württemberg

Eine Gutachterin der Kommission des Rekord-Instituts Deutschland vermaß die Tafel und übergab den Verantwortlichen die offizielle Urkunde. Die Füssinger überboten damit den bisherigen Rekordhalter Offenburg (Baden-Württemberg). Hier wurde im Jahr 2011 an einer 1.375 Meter langen Tafel Kaffee getrunken.

666 Biertische nebeneinander

Insgesamt 666 Biertische waren ab dem frühen Sonntagmorgen in Bad Füssing nebeneinander positioniert worden. Nach dem offiziellen Teil nahmen rund 3.000 Menschen daran Platz. Hierfür wurden mehrere hundert Liter Kaffee gekocht und etwa 3.500 Stücke Kuchen in heimischen Bäckereien gebacken.