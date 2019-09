Inklusion: Schwimm-Staffeln holen Weltrekord nach Altdorf

50 Schwimmer mit und 50 Schwimmer ohne Behinderung legten für den Altdorfer Weltrekord abwechselnd je 100 Meter im Becken zurück. Der Erlös aus Spenden und Startgeldern kommt der Stiftung "Deutschland schwimmt“ zugute.

"Es sind rund 2.500 Euro zusammengekommen, die in die Assistenzschwimmlehrer-Ausbildung erwachsener Menschen mit Behinderung für Inklusionsschwimmkurse fließen. Denn das Ziel der Stiftung ist, deutschlandweit 100 Schwimmlehrer für Menschen mit Behinderung auszubilden." Alexander Gallitz, Gründer der Stiftung "Deutschland schwimmt" und Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes

Dadurch, so Stiftungsgründer Gallitz, soll ermöglicht werden, dass Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung individuell gefördert werden und entsprechend ihrer jeweiligen Fähigkeiten sicher schwimmen lernen.

Barrieren im Kopf abbauen

Die 17-jährige Sophie Reither und der 18-jährige Florian Paulus, die eine der Inklusionsstaffeln gebildet haben, finden, dass Sportvereine vor allem Barrieren im Kopf abbauen sollten. Denn es sei oft leichter als man denke, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam trainieren können.

An diesem Wochenende fand außerdem ein 24-Stunden-Inklusionsschwimmen im Altdorfer Freibad statt, bei dem jeder mitmachen konnte. Dabei legten die Teilnehminnen und Teilnehmer insgesamt fast 300 Kilometer zurück. Die jüngste war erst vier Jahre alt, der älteste 78.

42 Kilometer geschwommen

Die längste Strecke hat Frank Horras aus Lauf an der Pegnitz zurückgelegt: Der Hobby-Triathlet ist 42 km geschwommen. "Schwimmen ist die ideale Sportart, um Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft sowie körperlicher Verfassung und Fitness zusammen zu bringen", sagt Initiator Alexander Gallitz. Das Sportevent fand in Kooperation mit dem Bayerischen Schwimmverband Mittelfranken und dem Behinderten- und Versehrtensportverein Nürnberg statt. Bei der Preisverleihung am Nachmittag sagte Armin Kroder, der Landrat vom Nürnberger Land, dass alle, die heute am Inklusionsschwimmen teilgenommen haben, Gewinner und Gewinnerinnen seien.