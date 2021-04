Weltpremiere: Zwei Augsburger Tenöre singen im Petersdom

Mitten auf dem Augsburger Rathausplatz bleiben Passanten stehen und zücken ihre Handys. Denn Maximilian Daum und Jonas Wuermeling stehen in Kapuzenpullis auf dem Platz und geben eine kleine Gesangsprobe: Leonard Cohens Halleluja, eines von 17 Liedern, das die beiden gebürtigen Augsburger vor wenigen Tagen im Petersdom gesungen haben , teils unterstützt von ihrem Gesangslehrer.

Zwei Augsburger Tenöre im Petersdom

Daum und Wuermeling haben vor menschenleerer Kulisse Oster- und Passionslieder eingesungen. "Wir sind die Ersten, die außerhalb einer Messe dort so singen durften, geschweige denn aufnehmen", erzählt Maximilian Daum stolz und zeigt auf dem Handy Bilder von den Gesangs-Aufnahmen im Petersdom. "Leonard Cohens Halleluja ist ja auch ein weltliches Lied und das ist halt einfach einmalig."

Gesangsausbildung bei den Augsburger Domsingknaben

Eigentlich wollte eine Mitarbeiterin des katholischen Fernsehens Maximilian Daum nur eine Wohnung in Rom vermitteln. Doch zusammen spinnt man Pläne - so war die Idee mit dem Auftritt im Petersdom geboren. Bei den Augsburger Domsingknaben haben die beiden Sänger ihr gesangliches "Rüstzeug" mitbekommen - eine "perfekte Gesangsausbildung", schwärmen die Tenöre. Und die hat die jungen Männer bis in den Petersdom geführt.