Weltkriegsbombe in Regensburg erfolgreich entschärft

Im Regensburger Stadtteil Burgweinting wurde am Donnerstag ein 113 Kilogramm schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Fliegerbombe konnte erfolgreich entschärft werden - rund 500 Anwohner können in zurück in ihre Häuser.