Weltkriegsbombe in Nürnberg erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe, die am Mittag in Nürnberg gefunden worden war, ist erfolgreich entschärft. Die Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren, alle Sperrungen sind aufgehoben, die Straßen wieder frei befahrbar.

Kurz nach elf wurde die Bombe entschärft

Bei Bauarbeiten in der Brunecker Straße in der Nähe des Rangierbahnhofs war gegen 13.00 Uhr die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 120 Kilogramm schwere Bombe hatte zwei Zünder und wurde von Sprengmeister Heiko Pagel kurz nach elf am Abend sicher entschärft.

Schutzwall ließ sich nur schwer aufbauen - Entschärfung verzögerte sich

Die Entschärfung hatte sich verzögert – sie war zunächst für 19.00 Uhr geplant – weil der Aufbau eines Schutzwalls nicht wie erhofft vonstatten ging. Der Untergrund der Baustelle war zu weich, deshalb ging der Aufbau des Walls aus Containern langsamer voran. Die Container sind mit Wassersäcken gefüllt. Der Wall sollte im Fall einer Detonation die umliegenden Häuser vor schwereren Schäden schützen. Zum Schutz vor Regen wurde zudem am Fundort ein Zelt aufgebaut.

300 Menschen mussten evakuiert werden

Rund 300 Personen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr evakuiert und mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Für sie hatte die Stadt ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle in der Bertolt-Brecht-Schule eingerichtet. Dort wurden zwischenzeitlich fünf Personen untergebracht. Nach Angaben der Stadt waren knapp 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW vor Ort im Einsatz.

Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs an der Brunecker Straße entsteht derzeit das neue Quartier Lichtenreuth, in dem auch die neue Technische Universität Nürnberg gebaut wird.