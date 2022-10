Weltkriegsbombe in Neutraublinger Neubaugebiet gefunden

In Neutraubling im Landkreis Regensburg ist am Donnerstagvormittag ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Neutraubling handle es sich um eine 20-Kilogramm-Splitterbome, die in einem Neubaugebiet bei Erdarbeiten gefunden wurde. Ob eine Evakuierung notwendig ist, müsse der Sprengmeister entscheiden.

Neutraubling: Bombe in Neubaugebiet gefunden

Der Sprengmeister sei auf der Anfahrt und werde am Nachmittag am Fundort in der Birkenfelder Allee erwartet, so der Sprecher. Dann soll der Experte die weitere Vorgehensweise bestimmen.

Polizei: Keine Gefahr für Bewohner

Eine akute Gefahr für Anwohner gehe von dem Sprengkörper nicht aus. Das Neubaugebiet befindet sich noch in der Entstehungsphase, einzelne Häuser seien aber bereits bewohnt.

Auch auf dem Nürnberger Westfriedhof ist möglicherweise eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Friedhof blieb daher am Donnerstag geschlossen.