19.06.2020, 16:02 Uhr

Weltkriegsbombe bei Neu-Ulm gefunden

Bombenfund an der B10 bei Neu-Ulm: Arbeiter sind dort am Vormittag auf einen 125-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Die Splitterbombe soll am Abend unschädlich gemacht werden. Dazu wird ein Teil der Bundesstraße komplett gesperrt.