18.02.2019, 12:42 Uhr

Weltkriegs-Bombe in Nürnberg gefunden

Im Nürnberger Südwesten ist heute eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das bestätigte die Stadt Nürnberg am Mittag. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an einer Lärmschutzwand an der Höfener Spange entdeckt.