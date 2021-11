Weltklimakonferenz: Niederbayer vertritt KLJB in Glasgow

Rund 30.000 Teilnehmer sind weltweit nach Glasgow gereist, um an der zweiwöchigen Weltklimakonferenz teilzunehmen. Darunter auch Josef Hartl aus Mettenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau. Der 25-Jährige ist Teil einer Delegation der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB). Das Ziel der KLJB auf der Konferenz sei, so Hartl, die Perspektive von Einwohnern des ländlichen und naturnahen Raums zu vertreten.

Auswirkungen des Klimawandels auch im ländlichen Raum spürbar

Dort seien die direkten Auswirkungen des Klimawandels bereits sichtbar, entsprechend hoch sei daher die Sensibilität für den Klimaschutz. Für Hartl steht daher die Frage im Mittelpunkt, wie Gebiete unterstützt werden können, "die schon jetzt unter der Klimakrise leiden". Hartl verweist dabei auf die Extremwetterereignisse im Ahrtal. Deutschland habe die Mittel, um in einem solchen Fall schnell Hilfe zu leisten. Doch auch für ärmere Länder brauche es endlich eine konkrete Lösung.

Hinzu komme ein christlich geprägter Ansatz, erklärte Hartl im Gespräch mit dem BR:

"Wir sehen Klimaschutz unter dem Aspekt der Bewahrung der Schöpfung. Wir haben die Erde nur von zukünftigen Generationen geliehen, wollen also natürlich eine lebensfähige Erde hinterlassen." Josef Hartl, Teilnehmer der Weltklimakonferenz

Die junge Generation werde bei politischen Entscheidungen häufig vergessen, so Hartl: "Deshalb will ich insbesondere junge Menschen vom Land hier in Glasgow persönlich vertreten und ihrer Stimme ein Gewicht geben." Umgekehrt wolle Hartl die Eindrücke und Ergebnisse der Weltklimakonferenz in die Region tragen.