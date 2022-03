Weltklasse-Starterfeld beim Challenge Roth

Schon 100 Tage vor dem Startschuss zum 20 Langstrecken-Triathlon in Roth unter dem Challenge-Label haben drei Sieger der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ihr Kommen zugesagt. Unter ihnen die Fränkin Anne Haug, die im vergangenen Jahr die Frauen-Konkurrenz in Roth dominiert hat. "Ich will auf jeden Fall meine beste Leistung abrufen, ob man gewinnt, hängt dann nicht nur von einem selber ab, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich will vor heimischem Publikum ein gutes Rennen abliefern Das ist etwas, was mich pusht aber natürlich auch gleichzeitig unter Druck setzt", so Haug heute auf einer Pressekonferenz des Challenge Roth in Nürnberg.

Top-Athleten Patrick Lange und Sebastian Kienle am Start

Bei den Männern treten beim weltberühmten Challenge Roth am 3. Juli 2022 unter anderem die Top-Athleten Patrick Lange und Sebastian Kienle an. Lange hat den Challenge Roth im vergangenen Jahr für sich entschieden. Auch Lange und Kienle haben bereits den Weltmeistertitel auf Hawaii geholt. Zudem hat der derzeit beste US-Amerikanische Langstrecken-Triathlet Sam Long für den Challenge seine Teilnahme zugesagt. Auch der Überraschungs-Dritte des vergangenen Jahres, Felix Hentschel aus Bamberg, will in Roth wieder für Furore sorgen.

Zuschauer dürfen wieder kommen

Für besondere Vorfreude sorgen bei Veranstalter Felix Walchshöfer auch die vermutlich einfacheren Rahmenbedingungen für die kommende Challenge-Ausgabe. Zuschauer dürfen wohl wieder offiziell an die Strecke kommen. Auch die Rahmenveranstaltungen sollen zum großen Teil wieder stattfinden. In das Rennen integriert wird auf der Radstrecke wieder der Anstieg am legendären Solarer Berg: "Der Solarer Berg ist die Herzkammer des Challenge, deswegen kommen tausende Athleten aus der ganzen Welt in den Landkreis Roth. Wir sind extrem froh, dass er wieder genehmigt wurde und wir ihn sicher durchführen können. Dass wir wieder mit Zuschauern dieses Rennen zelebrieren und organisieren dürfen, das macht uns unwahrscheinlich glücklich", so Veranstalter Felix Walchshöfer.

Im vergangenen Jahr fuhren die Athletinnen und Athleten aufgrund der Corona-Pandemie nicht über den Solarer Berg. Das Rahmenprogramm fiel fast komplett weg. Der Langstreckentriathlon in Roth findet im Jahr 2022 zum 20. Mal unter dem Label "Challenge" statt.