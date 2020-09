Weltkindertag: Aktion "Kinder erobern die Straßen" auch in Hof

Am Sonntag, den 20. September, ist Weltkindertag. Das Motto lautet: "Kinder erobern die Straßen". Auch in Hof können Mädchen und Jungen an der Mal-Aktion am Weltkindertag mitmachen. Das städtische Jugendzentrum "Q" verteilt am Freitag und Samstag (18. und 19. September) Kreide zum Malen. Die Päckchen können jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr abgeholt werden.

Gewünschte Spielstätten auf die Straßen in Hof malen

Möglichst viele Kinder sollen sich an der Aktion des Kinderhilfswerks UNICEF Deutschland beteiligen. Ihre Wünsche dürfen sie auf die Straßen Hofs malen und schreiben, zum Beispiel welche Spiel- und Freizeitstätten sie in ihrem Wohnviertel gerne hätten.

Eltern sollen die Bilder von den Kinderwünschen posten

Eltern, Nachbarn und Passanten sind vom Jugendzentrum aufgerufen, Bilder von den Kreidezeichnungen auf Gehsteigen, Plätzen oder Garageneinfahren unter dem Aktions-Hashtag #wiestarkwäredasdenn in den sozialen Netzwerken zu teilen.