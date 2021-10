Weltgrößte Krippe: Plößberger Rekordversuch auf 2022 verschoben

Die Plößberger Krippenschau kann in diesem Jahr nicht stattfinden und ist erneut coronabedingt verschoben worden. Nun soll die größte Krippe der Welt im Herbst 2022 im Kultursaal in Plößberg aufgebaut werden, teilte die Gemeinde Plößberg dem BR mit.

Krippe mit über 12.000 Figuren soll ausgestellt werden

Die Krippenschnitzer des Oberpfälzer Waldvereins aus Plößberg wollten bereits 2020 die größte Krippe aufbauen, mussten damals aber pandemiebedingt alles absagen, auch in diesem Jahr war es dem Verein zu heikel. Jetzt soll die Krippe mit über 12.000 Figuren von 26. November 2022 bis 15. Januar 2023 in Plößberg ausgestellt werden.

Krippenbau hat in Plößberg Tradition

Krippenbau und Krippenschnitzen hat in Plößberg Tradition, was früher ein reiner Nebenerwerb in der dunklen Jahreszeit war, das ist heute Brauchtum. Seit 1780 wird in nahezu jeder Familie geschnitzt und fast jede Familie besitzt eigene Landschaftskrippe, die ganze Räume füllen kann.

Krippen ausschließlich aus Naturmaterialien

Das Besondere: die Krippen bestehen nur aus Naturmaterialien. "Die Plößberger Krippen sind bekannt als Krippe der armen Leute. Die Leute haben das Material nur vor der Haustür oder im Wald gefunden. Es wurde kein Geld dafür ausgegeben", so Hubert Haubner der Vorsitzende der Krippenschnitzer im Oberpfälzer Waldverein.

Die Herausforderung: eine begehbare Krippe

Die Herausforderung ist, die einzelnen Krippen zu einer großen begehbaren Krippe zusammenzufügen. Im Kultursaal soll sie sich auf über 70 Quadratmetern Fläche erstrecken. So geben 40 Krippenbesitzer entweder ihre gesamte Hauskrippe oder einzelne Figuren zum Gesamtwerk dazu. Der Besucher steht dann quasi mittendrin und ist ein Teil der Krippe.

Weltrekordversuch soll im Frühjahr 2022 starten

Im letzten Jahr starteten die Schnitzer die Aktion "Corona-Schafe". Die dabei geschnitzte Herde mit über 100 Schafen soll nach der Krippenschau für einen guten Zweck versteigert werden. Mitgemacht haben Schnitzer aus ganz Deutschland. Für den neuen Versuch, die größte Krippe der Welt aufzubauen, beginnen die Krippenschnitzer aus Plößberg bereits im Frühjahr 2022.