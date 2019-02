09.02.2019, 11:09 Uhr

Weltgästeführertag in Rothenburg: Motto "BAUeinHAUS"

Auch in diesem Jahr nimmt der Verein der Rothenburger Gästeführer wieder am Weltgästeführertag teil. Das deutschlandweite Motto lautet in diesem Jahr "BAUeinHAUS" – zu Ehren des Bauhaus.